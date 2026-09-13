Заключват кардиналите до избора на папа. Тайните на конклава!
Конклавът заседава в Сикстинската капела във Ватикана, построена между 1477 г. и 1480 г.
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Конклавът заседава в Сикстинската капела във Ватикана, построена между 1477 г. и 1480 г.
Забранено е влизането и излизането от столицата до второ нареждане
Ловеч. Баща е държал с години трите си деца под ключ. Заради тираничното отношение те са му отнети по съдебен ред и са пратени в социален дом.Към баща...