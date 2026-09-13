Всичко за Почитаме

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Почитаме Св. Юлиания

Почитаме Св. Юлиания

На 21 декември, православната църква почита Света Юлияния. Тя била дъщеря на знатни родители езичници. Още от малка била сгодена за Елевсий - също от...

21 декември | 8:22
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Почитаме Свети Мина

Почитаме Свети Мина

Православната църква почита днес паметта на Свети великомъченик Мина, както и на св. мъченици Виктор, Стефанида и Викентий. Свети Мина е покровител н...

11 ноември | 8:36
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