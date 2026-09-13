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Свети Лаврентий е бил пазител на църковните съкровища
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Свети Лаврентий е бил пазител на църковните съкровища
Мощите на апостола били пренесени в Месопотамия, а на гроба му ставали чудеса
Той е покровител на меда и пчеларите
На 21 декември, православната църква почита Света Юлияния. Тя била дъщеря на знатни родители езичници. Още от малка била сгодена за Елевсий - също от...
Православната църква почита днес паметта на Свети великомъченик Мина, както и на св. мъченици Виктор, Стефанида и Викентий. Свети Мина е покровител н...
София. Православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица днес. Денят след Сретение Господне (2 февруари) се чества паметта на свет...
Светът отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. През 2015 г. се навършват 70 години от освобождаването на Аушвиц – един от най-с...
София. Днес Православната църква чества празника Св. великомъченица Екатерина. Света великомъченица Екатерина (на гръцки: ἡ Ἃγια Ἃικατερίνη ἡ Μεγαλομ...
София. На 11 май православната църква почита паметта на Светите братя Кирил и Методий. По този повод ще се отслужат празнични литургии в цялата страна...