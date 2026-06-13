Лувърът стартира в Пловдив евротурнето си
Очаквам 300 000 души да дойдат да видят изложбата Доц. д-р Костадин Кисьов, директор на Археологически музей - Пловдив - Доц. Кисьов, ясни ли са веч...
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Очаквам 300 000 души да дойдат да видят изложбата Доц. д-р Костадин Кисьов, директор на Археологически музей - Пловдив - Доц. Кисьов, ясни ли са веч...
"Бултрасите" се отказаха от ново шествие до "Лаута" Дербито между "Локо" и "Ботев" във вторник от 17.30 часа ще се състои благодарение на нестандартн...