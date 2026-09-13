Плъхове нападнаха стадиона на Барселона
Журналисти заснеха животното
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Журналисти заснеха животното
Записът нажежи до червено социалните мрежи
Животинчето получи златен медал
Плъхът ще покровителства знака си с всички сили
Мъж на 57 години от Своге е починал след ухапване от плъх
Шумен. Дете на една година беше нахапано жестоко от плъх в дома си. Инцидентът е станал в шуменското село Драгоево, съобщава бТВ. Момченцето е прието...
Плъх нахапа момченце на 14 месеца по лицето и ръцете, докато спи в леглото си. Ужасяващият инцидент стана в шуменското село Драгоево на 27 декември в...
Ресторантите в Кот д'Ивоар спряха да предлагат едър плъх на скара в менютата. Причината за липсата на вкусното месо на гризача е вируса на еболата. М...