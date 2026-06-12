Митов: Пленените в Судан българи са добре
София. Външният министър Даниел Митов заяви, че "нашите съграждани, пленени в Судан, са добре. За тях се преговаря на най-високо ниво от ООН." "В слу...
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София. Външният министър Даниел Митов заяви, че "нашите съграждани, пленени в Судан, са добре. За тях се преговаря на най-високо ниво от ООН." "В слу...