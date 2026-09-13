Разпитаха Коцето за дрогата в "Плаза"
Фолкпевецът Константин бе разпитван три часа в Столична дирекция на вътрешните работи. Поводът за привикването му бе откритата в дискотеката, на която...
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Фолкпевецът Константин бе разпитван три часа в Столична дирекция на вътрешните работи. Поводът за привикването му бе откритата в дискотеката, на която...
Преди дни в известната столична дискотека "Плаза" бяха задържани седем души, двама от които останаха в ареста. Акцията е била насочена срещу дилъри, а...
Прокуратурата поиска постоянен арест дилърите на кокаин, заловени в дискотека "Плаза" в Студентски град в столицата. Мярката за неотклонение обаче, ще...
Не виждам каква е тази търпимост у българина да седи и да гледа как всичко това се случва. Това коментира боксьорът Кубрат Пулев, който помогна за спа...
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