Природен феномен в Шуменското плато. Кога ще го видим
Ефектът ще трае около 11 минути
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Ефектът ще трае около 11 минути
Хоспитализирани са 7553 души, заразени с коронавирус, като от тях 656 са в интензивни отделения
Процентът на заразените е около 14 на сто
След около 4-5 дни трябва да започне по-голям спад на заболелите
Това заяви пред БНР проф. Христо Найденски
Тревогата в последните седмици в страната ни е спряла да расте, казва Първан Симеонов
Вярно, че младостта не е порок. Но зрелостта е онова плато, на което се намират най-успешните политици. Калоян Паргов е на прага му. Остават две крачк...