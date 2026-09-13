Планински водач падна от ръба Кончето
Планински водач падна от ръба Кончето
Следете всички новини, анализи и коментари за Планински Спасител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Планински водач падна от ръба Кончето
За мен две мнения по въпроса „Да има ли нов лифт?" няма. Трябва да се направи такова съоръжение, то е жизнено важно за Банско, за банскалии, за хиляди...
Добра новина съобщиха от Спасителната база на ПСС в Банско. Нейният началник Румен Баряков стана дядо на прекрасна госпожица. В последния час на първи...