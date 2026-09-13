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Пламен Вълков оглави вестникарската група
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Пламен Вълков оглави вестникарската група
Националките тренират в НСБ "Спорпалас"
Най-прекрасният коледен подарък пристигна за колегата ни Пламен Вълков и половинката му Елена Старидолска от в. "Капитал" - роди се вторият им син Мак...
Баку. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ) Добромир Карамаринов поздрави...