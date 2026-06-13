Момчето чудо скочи над себе си
България има много таланти, но със сигурност вече има и нов герой - Пламен Любенов. Наричат го още момчето чудо. Ако от Холивуд надушат неговата истор...
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България има много таланти, но със сигурност вече има и нов герой - Пламен Любенов. Наричат го още момчето чудо. Ако от Холивуд надушат неговата истор...
Пламен Любенов триумфира в четвъртия сезон на шоуто "България търси талант". Танцьорът получи наградата от 60 хиляди лева, а парите той ще вложи в сво...