Пламен Илиев : Ще играем за чест на реванша
Не мисля да се оправдавам със загубата
Следете всички новини, анализи и коментари за Пламен Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не мисля да се оправдавам със загубата
Вратарят на Лудогорец вече е горд татко на Изабел
Шампионите биха 1:0 в Пловдив
Илиев се връща в Разград, Макенджиев го сменя
Вратарят е впечатлен от отношението в Разград
Националът, Адриан Попа и Здравко Здравков бяха представени от "орлите"
Офертата на турците е 500 хиляди евро
Вратарят на румънския „Ботошани" Пламен Илиев ще замени Николай Михайлов в състава на "А" националния отбор за приятелския мач с Турция на 8 юни в Ист...
Валери Домовчийски, Пламен Илиев и Стефан Велев приключват с "Левски", информира Спортал. Домо се е срещнал днес с ръководството на "сините", в лицет...
София. Вратарят на "Левски" Пламен Илиев претърпя днес успешна операция на пръста на ръката. Интервенцията бе извършена в „Пирогов", информира официал...
София. Пламен Илиев ще пропусне днешната приятелска среща между България и Беларус заради контузия, информираха от пресцентъра на Българския футболен...
София. Това, което се говореше и пишеше дълго време, вече е факт. Пламен Илиев няма да пази вратата на "Левски". Треньорът Славиша Йоканович разкри, ч...
София. Стражът на "Левски" Пламен Илиев изрази надежда, че тимът ще се вдигне бързо след загубения финал за Купата на България срещу "Берое" и ще побе...