Събират в сърце грамадата на протестите във Варна
Варна. Голямо метално сърце ще събира грамадата от камъни, която е пред входа на община Варна от миналата пролет. Тя беше натрупана в памет на самозап...
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Варна. Голямо метално сърце ще събира грамадата от камъни, която е пред входа на община Варна от миналата пролет. Тя беше натрупана в памет на самозап...
Варна. Натрупаната грамада от камъни в памет на самозапалилия се Пламен Горанов, която стои вече повече от година пред сградата на общината в морската...
Варна. С още един месец - до 20 юни - е удължен срокът на разследване смъртта на варненеца Пламен Горанов, който се запали пред сградата на община Вар...
Варна. Трима варненци застанаха пред общината във Варна и поискаха да бъде разкрита истината за самозапалването на Пламен Горанов. Протестиращите ис...
Варна. Бдение в памет на Пламен Горанов ще се проведе в петък в пет града в страната. То ще започне от 18:00 часа във Варна, Бургас, София, Пловдив и...
Варна. С пускане на 40 летящи фенера в небето ще бъдат отбелязани 40 дни от смъртта на Пламен Горанов. Неговите приятели се събират в 20 ч. тази вечер...