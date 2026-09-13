Всичко за Пламен Горанов

Следете всички новини, анализи и коментари за Пламен Горанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Моят град Любопитно
Искат истината за Пламен

Искат истината за Пламен

Варна. Трима варненци застанаха пред общината във Варна и поискаха да бъде разкрита истината за самозапалването на Пламен Горанов. Протестиращите ис...

22 май | 13:45
0 коментара
9076