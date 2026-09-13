Всичко за Пиже

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Решават присъдата на Пиже

Решават присъдата на Пиже

Днес Софийският апелативен съд решава окончателно мярката за неотклонение на Трайчо Василев - Пиже и доведения му син Владимир Андонов. Двамата напад...

15 октомври | 6:50
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Пиже прекарва РД в ареста

Пиже прекарва РД в ареста

Бившият кандидат за общински съветник в Самоков Трайчо Василев-Пиже ще прекара рождения си ден в ареста. Състав на Софийски градски съд остави него и...

09 октомври | 16:02
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