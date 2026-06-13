В Разград започва конкурсът за млади пианисти „Димитър Ненов"
Близнаците Хасан и Ибрахим отново ще се състезават за наградите в памет на големия български пианист и композитор 37 млади музиканти ще участват в Н...
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Близнаците Хасан и Ибрахим отново ще се състезават за наградите в памет на големия български пианист и композитор 37 млади музиканти ще участват в Н...