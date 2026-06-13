„Пиринче” с концерт за 30-г. юбилей
Детски фолклорен ансамбъл „Пиринче" ще отпразнува с концерт своя 30-годишен юбилей. Събитието е в четвъртък в зала „Яворов" от 19,00 часа. Формацията...
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Детски фолклорен ансамбъл „Пиринче" ще отпразнува с концерт своя 30-годишен юбилей. Събитието е в четвъртък в зала „Яворов" от 19,00 часа. Формацията...