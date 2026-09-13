Шофьорът с поршето, причинил тежко ПТП в Пловдив, пил цяла нощ
Според очевидци на инцидента джипът се е движил с много висока скорост
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Според очевидци на инцидента джипът се е движил с много висока скорост
40-градусовият алкохол напуска организма бавно, това може да отнеме между 14 и 16 часа
Благоевград. Автокаскада на пътя от местността Бодрост към Благоевград за щастие се размина без жертви и тежко пострадали. Лек автомобил полетя в кори...