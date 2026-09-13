Всичко за Пикадили

Следете всички новини, анализи и коментари за Пикадили. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Любопитно Общество
Поискаха фалита на "Пикадили"

Поискаха фалита на "Пикадили"

Банка е започнала принудително събиране на част от кредита си за веригата "Пикадили", като също така е поискала обявяването й в несъстоятелност, пише...

01 април | 22:25
0 коментара
10180
Сливат "Карфур" и "Пикадили"

Сливат "Карфур" и "Пикадили"

Новата компания ще има 75 магазина, оборотът й е 452 млн. лв. за 2013 г. Собствениците на веригите супермаркети "Карфур" и "Пикадили" обединяват дейн...

10 ноември | 22:30
0 коментара
38685