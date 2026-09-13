Поискаха фалита на "Пикадили"
Банка е започнала принудително събиране на част от кредита си за веригата "Пикадили", като също така е поискала обявяването й в несъстоятелност, пише...
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Банка е започнала принудително събиране на част от кредита си за веригата "Пикадили", като също така е поискала обявяването й в несъстоятелност, пише...
Държавата да се намеси и да ни защити, зоват от БГ фирмите Стотици дела са завели родни производители срещу "Карфур" и "Пикадили". Причината е, че дв...
Веригата ще запази магазините си само в София и Варна Поетапно затваряне на магазините си в повечето градове в страната започна от днес веригата за б...
Собствениците на Carrefour и Пикадили се отказаха от сливането на двете търговски вериги. Това става ясно от съобщение на КМБ Б.В. - член на Маринопул...
"Градус-1" беше сред номинираните компании за златните награди на КРИБ в категория "Растеж". Каква е формулата за растеж по време на криза, какви са п...
Новата компания ще има 75 магазина, оборотът й е 452 млн. лв. за 2013 г. Собствениците на веригите супермаркети "Карфур" и "Пикадили" обединяват дейн...
"Пикадили" и "Практикер" смениха собствениците си