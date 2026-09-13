Дадоха $10 млн. за първите пиеси на Шекспир
Рядката книга е от 1623 г
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Рядката книга е от 1623 г
Едните се правят, че другите не съществуват – така е било винаги в България, казва известният автор на проза, стихове и пиеси
10 родни продукции събират овации край брега Мариус открива довечера "Варненско лято" с приказно-поетичиния си спектакъл "Синята птица", в който се п...
Тази година се отбелязват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир. Той е сочен като най-значимия автор в англоезичната литература, а според мнозина и...
Сборникът "Малки ритуали за сбогуване" с шест пиеси на Оля Стоянова, писани през последните пет години, е сред изненадите на книжния пазар. В тях има...
Арт Майсторите в жанра белязаха с хумор пътя към епохата По преценката на мнозина Възраждането е най-важният и най-красивият период в българската ист...
Рядко и ценно копие на "Първото фолио" на Уилям Шекспир е било открито в провинциален град във Франция, предадоха световните агенции. Книгата - една...
Хари Потър е кандидат-милионер в една от наградените продукции
София. На 29 ноември от 18 часа в Камерна зала на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои премиерата на новия сборник от седем пиеси „Бая си на бъл...