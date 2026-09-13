Московиси: Гърция търси решение до неделя
"От днес до неделя трябва да се намери решение". Това заяви пред журналисти еврокомисарят по икономическите и валутни въпроси Пиер Московиси по повод...
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"От днес до неделя трябва да се намери решение". Това заяви пред журналисти еврокомисарят по икономическите и валутни въпроси Пиер Московиси по повод...
Възможно е Европейският съюз (ЕС) да отправи ново предложение към гръцкото правителство в опит да се постигне споразумение преди техническия фалит на...
Париж. Френският кандидат за европейски комисар е бившият министър на икономиката, индустрията и заетостта, социалистът Пиер Московиси. Президентът на...