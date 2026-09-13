Пеевски стана съпредседател на ПГ на ДПС
Решението е в сила от днес
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Решението е в сила от днес
Народният представител от ГЕРБ Ирена Коцева подаде оставка като депутат в 43-тото Народно събрание. Коцева депозира оставката си в деловодството на На...
София. Депутат, който е напуснал или е изключен от парламентарната си група, става народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Той няма да...