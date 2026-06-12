Съдия Петя Крънчева хвърля оставка
Ръководството на Софийски градски съд бе уведомено, че днес, 20 юли 2015 година, съдия Петя Крънчева ще депозира оставката си във ВСС като зам.-предсе...
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Ръководството на Софийски градски съд бе уведомено, че днес, 20 юли 2015 година, съдия Петя Крънчева ще депозира оставката си във ВСС като зам.-предсе...
Съдия Петя Крънчева, която бе избрана от системата при публичното разпределение на делото срещу Владимира Янева си направи отвод. Един от зам.-предсе...
Заместник-председателят на Софийския градски съд (СГС) Петя Крънчева обмисля дали да не подаде оставка. Това обяви самата тя пред журналисти днес, сле...