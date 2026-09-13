Утре честваме рождението на незабравимата Петя Дубарова
Утре, 25 април, се навършват 62 години от рождението на слънчевото момиче на Бургас
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Утре, 25 април, се навършват 62 години от рождението на слънчевото момиче на Бургас
. Заглавието - "Петя на моята Петя", е заимствано от едноименния неин разказ.
Скулптурен симпозиум за градска среда е планиран още за догодина в културния календар на общината
Бургас. Почина Мария Дубарова - майката на поетесата Петя Дубарова. Тя е боледувала за кратко, съобщиха от пресцентъра на община Бургас. Дубарова е б...