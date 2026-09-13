Чудо в Петра! Евакуираха туристи
Градът е обграден от високи планини и е достъпен през тясно дефиле
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Градът е обграден от високи планини и е достъпен през тясно дефиле
Рисувам значително по-добре от, заяви Петра
Петра смени нотните листа с четки за рисуване
Ескортът от луксозни коли на Джеймс Стънт възмути лондонското общество. Зетят на Бърни Екълстън - босът на Формула 1, отиде на пазар за картини с уник...