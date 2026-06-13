Френски крале се клели пред наше евангелие
"В евангелие чист ръкопис български безценна драгоценност - наша древност, на него клели са се вси царе францушки с велика набожност и дълбока вярн...
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"В евангелие чист ръкопис български безценна драгоценност - наша древност, на него клели са се вси царе францушки с велика набожност и дълбока вярн...