Местят купа „Петър Попангелов Старши“ за 17 март
Шестото издание на традиционното състезание по ски за купа „Петър Попангелов Старши" ще бъде организирано от Бороспорт на 17 март вместо на 12-и март....
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Шестото издание на традиционното състезание по ски за купа „Петър Попангелов Старши" ще бъде организирано от Бороспорт на 17 март вместо на 12-и март....