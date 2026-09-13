Алберт Попов направи магическа дата за българския спорт
8 януари става символ на чудото в зимните ни спортове
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8 януари става символ на чудото в зимните ни спортове
Легендарният алпиец не пропуска стартовете за Световната купа
Министър Красен Кралев участва заедно с дъщеря си и скиор №1 на България Петър Попангелов в забавното състезание БОРО ФЪН РЕЙС, което се проведе по вр...
Две от легендите на световните ски Алберто Томба и Петър Попангелов вече са заедно в Банско. Двамата са ВИП гости на стартовете от Световната купа в...
Петър Попангелов качил ските на 2 г. и 10 месеца Скиор номер 1 на България за всички времена Петър Попангелов е роден на 31 януари 1959 година. Актив...