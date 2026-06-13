Чужденец ще вдига "Ботев" за дербито
Жоро Марков движи нещата, обяви босът Палийски Голямо чудене и маене падна вчера в "Ботев". Ръководителите на "канарчетата" си блъскаха главите на ко...
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Жоро Марков движи нещата, обяви босът Палийски Голямо чудене и маене падна вчера в "Ботев". Ръководителите на "канарчетата" си блъскаха главите на ко...
Съблякоха до кръста "канарите" които записаха срамна страница в историята на "Ботев" с бездушната си загуба в Монтана. Феновете привикаха играчите до...
"Ботев" (Пд) няма да продължи договора на Петър Пенчев. Младият специалист ще води "канарчетата" само до края на сезона. След това юздите в Коматево щ...
Ръководството на "Ботев" е стопирало идеите на треньора Петър Пенчев за нови играчи. В четвъртък в Коматево е имало среща между младия специалист и ше...