Бивш чешки премиер подсъдим за корупция
Прага. Бившият чешкия премиер Петр Нечас вече е с повдигнато обвинение в корупция по случая, заради който той подаде оставка през юни 2013 г. Спор...
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Прага. Бившият чешкия премиер Петр Нечас вече е с повдигнато обвинение в корупция по случая, заради който той подаде оставка през юни 2013 г. Спор...
Технократът Иржи Руснок пое управлението след оставката на кабинета на Петр Нечас
Прага. Бившият чешки консервативен министър-председател Петр Нечас призна, че е имал връзка с най-близкия си помощник, чийто арест по подозрения в...
Прага. Екс премиерът на Чехия Петр Нечас беше подложен на съдебен разпит в рамките на два часа, предаде ИТАР-ТАСС. Нечас заяви, че не се чувства вино...