Изгониха Петър Лесов от световното по бокс
Бурни протести принудили организаторите да му отнемат акредитацията
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Лесов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бурни протести принудили организаторите да му отнемат акредитацията
След тържествената Света литургия на Богоявление в централния градски храм „Св.Георги Победоносец" в Кърджали от 10 часа ще тръгне литийното шествие...
"Да ви кажа честно, тоя новият треньор на националите по бокс ми е малко съмнителен. Нищо не ми говори като име Жоел Еухенио Солер. Това момче е само...