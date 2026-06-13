Автобусни превозвачи искат по-високи субсидии
Покриването на губещи линии е непосилна социална дейност за нас, твърди Петър Демерджиев Все по-малко пътници и все по-ниски субсидии от държавата уд...
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Покриването на губещи линии е непосилна социална дейност за нас, твърди Петър Демерджиев Все по-малко пътници и все по-ниски субсидии от държавата уд...