Назначиха нов директор на пристанище Варна
Варна. Изпълнителният директор на пристанище "Варна" Божидар Чапаров е освободен от длъжност и изваден от борда на директорите с решение на министъра...
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Варна. Изпълнителният директор на пристанище "Варна" Божидар Чапаров е освободен от длъжност и изваден от борда на директорите с решение на министъра...