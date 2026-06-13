Специално за СТАНДАРТ! Тайното меню на Иван Неделчев за перфектно тяло
Представяме ви серия рецепти на експерта по фитнес и културизъм
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Представяме ви серия рецепти на експерта по фитнес и културизъм
В края на работната седмица идва и новото ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". Миналият път ви показахме тренировка за горене на мазнините от...