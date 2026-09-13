Ужасяващо! Намериха 40 захвърлени и убити кучета
Десетки кучета са били изоставени край пътя за връх Перелик
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Десетки кучета са били изоставени край пътя за връх Перелик
Холандка пристигна у нас специално за "сламения" фестивал Събитието бе под патронажа на американския посланик Ерик Рубин Над 6 хиляди души се наслаж...
Смолян. На 26 и 27 юли 2013 за осма поредна година на родопския връх Перелик, над Смолян, ще се проведе Перелик Еко джаз фестивал "The Sound fo Silen...
Смолян. На 26 и 27 юли 2013 за осма поредна година на родопския връх Перелик, над Смолян, ще се проведе Перелик Еко джаз фестивал "The Sound fo Silen...