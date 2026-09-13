Румънци искали да купят Пеневата чета за $500 000
Комшиите искали да им помогнем да се класират на европейското
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Комшиите искали да им помогнем да се класират на европейското
Още снимки може да видите ТУК Пеневата чета си взе сбогом с железния защитник Трифон Иванов. Пръв във Велико Търново пристигна Христо Стоичков.Послед...
Отлежало уиски и книга, посветена на славните ни футболни национали в периода 1992 - 1994 г., дари журналистът Деян Никифоров на Пеневата чета. На пре...
Анкетата на "Стандарт" прегря на старта Пеневата чета дръпна напред в уникалната анкета на "Стандарт" - "Спортните чудеса на България". На старта на...
Банат. Четвъртите в света ще се съберат за мач, който да отбележи 275-ата година от създаването на българската общност в Банат. Според румънскиь "Ад...