Всичко за Педро Алмодовар

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Педро Алмодовар в цифри

Педро Алмодовар в цифри

Педро Алмодовар е един от най-очакваните киноасове на фестивала в Кан. Там той ще представи 20-ият си филм "Хулиета" - драма, описваща историята на ма...

14 май | 22:35
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