Световен режисьор се окичи с българско бижу
Педро Алмодовар сложи уникална брошка на търновска дизайнерка
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Педро Алмодовар сложи уникална брошка на търновска дизайнерка
Режисьорът призна, че е започнал да се движи в нова посока след филма си “Жулиета” от 2016-а
Култоявият режисьор ще снима любимата си муза във филм на тема майчинство
Венеция аплодира легендарния испански режисьор
Световните майстори Агнешка Холанд и Педро Алмодовар дискутират болезнени периоди от историята
Когато Педро Алмодовар излезе на международната филмова сцена в края на 80-те години, той вече беше прочут от близо десетилетие в Испания със своите м...
Педро Алмодовар е един от най-очакваните киноасове на фестивала в Кан. Там той ще представи 20-ият си филм "Хулиета" - драма, описваща историята на ма...