Обилният сняг затвори проходите Превала и Печинско
Проходите Превала и Печинско са затворени заради обилния сняг в Смолянска област. Пътищата от първокласната и второкласната мрежа в областта са проход...
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Проходите Превала и Печинско са затворени заради обилния сняг в Смолянска област. Пътищата от първокласната и второкласната мрежа в областта са проход...