Лихварите остават без лиценз в БНБ
Печатницата на Централната банка носи 1,25 млн. само от наем
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Печатницата на Централната банка носи 1,25 млн. само от наем
София. БНБ ще докладва пред бюджетната комисия заради създаването на смесено дружество за печатницата.В писмо, изпратено от управителя на Централната...
София. "Председателят на Народното събрание трябва да свика час по-скоро заседание заради сделката за печатницата на БНБ". Това обяви Румен Петков от...