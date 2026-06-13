Откриха печат на цар Симеон
Уникалната находка вече в НИМ, "изскочила" край Златната църква в Преслав Оловен печат на цар Симеон Велики влиза в Националния исторически музей. Ун...
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Уникалната находка вече в НИМ, "изскочила" край Златната църква в Преслав Оловен печат на цар Симеон Велики влиза в Националния исторически музей. Ун...
БНБ не може да смогне с поръчката за вота, нужни са 18 млн. бюлетини Нови печатарски машини ще бъдат купени за БНБ заради местните избори. По-малко о...