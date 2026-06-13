Печатари на фалшиви лични карти арестувани в Петрич
Мъж и жена от Петрич са в ареста, след като бяха разобличени в изготвяне на фалшиви лични документи. Акцията на полицията е извършена в Петрич в после...
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Мъж и жена от Петрич са в ареста, след като бяха разобличени в изготвяне на фалшиви лични документи. Акцията на полицията е извършена в Петрич в после...