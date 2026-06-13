Павел Сяров: Отиваме поне за 2 титли, 3 звучи алчно
Отиваме поне за 2 титли 3 звучи алчно заяви треньорът на женския ни национален отбор по бокс Павел Сяров преди отпътуването на момичетата за европейск...
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Отиваме поне за 2 титли 3 звучи алчно заяви треньорът на женския ни национален отбор по бокс Павел Сяров преди отпътуването на момичетата за европейск...