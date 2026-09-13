Паулу Коелю: Всеки миг на търсене е миг на среща
Той е най-продаваният чуждестранен автор у нас в началото на 21-ви век
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Той е най-продаваният чуждестранен автор у нас в началото на 21-ви век
Съвети на Паулу Коелю към пътешествениците Известният бразилски писател Паулу Коелю, чиито книги са сред най-продаваните в света, дава няколко съвета...
Португалецът празнува 25 години от пробива на "Алхимика"Търсете страстта винаги и не се отказвайте от нея, казва писателят "Изневяра" на Паулу Коелю...
Преживях много лишения, но следвах мечтата си докрай Новата книга на Паулу Коелю "Изневяра" ("Обсидиан") е вече и на българския пазар. Най-четеният п...