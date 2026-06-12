Официално: Литекс привлече португалеца Пауло Регула
Литекс привлече в редиците си португалския халф Пауло Роберто Регула. Навършващият скоро 26 години футболист идва от тима на Олянензе. Новото попълнен...
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Литекс привлече в редиците си португалския халф Пауло Роберто Регула. Навършващият скоро 26 години футболист идва от тима на Олянензе. Новото попълнен...