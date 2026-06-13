Официално: "Левски" продаде Паулиньо
"Сините" ще получат 300 000 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Паулиньо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Сините" ще получат 300 000 евро
Паулиньо вкара за "сините" в исторически мач
"Левски" започва подготовка на 21 юли
"Сините" може да вземат 3,9 млн. евро за Паулиньо, Ейолфсон и Робърта
Паулиньо може да стане съотборник на Мариани
Паулиньо пое към болница, "сини" и "бели" играят при 1:1
Паулиньо пред трансфер в Динамо (Киев)
Става въпрос за Паулиньо и Мазурек, които имаха по-дълга почивка