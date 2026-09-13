"Свети Пантелеймон" - църквата на прокудените белогвардейци
Храмът донесъл утеха на графини и офицери, избягали от болшевикитеЦърквата „Св. Пантелеймон" ще празнува на 27 юли, когато почитаме нейния патрон. Той...
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Храмът донесъл утеха на графини и офицери, избягали от болшевикитеЦърквата „Св. Пантелеймон" ще празнува на 27 юли, когато почитаме нейния патрон. Той...
СОУ "Св. св. Кирил и Методий" в Смолян празнува. На 11 май се навършват 160 г. от неговото създаване. Днес училището ще отбележи и патронния си празни...
София. "По примера на преподобния св. Йоан не се отдалечавайте от Църквата, какъвто и житейски път да изберете, на каквото и поприще да се посветите",...