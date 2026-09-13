Патрис Евра спря с футбола
Започнах да карам курсове за треньор, разкри французинът
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Започнах да карам курсове за треньор, разкри французинът
Торино. Патрис Евра финализира трансфера си от Манчестър Юнайтед в Ювентус. Сделката пък е на цена 1,2 лири, информира BBC. 33-годишният ляв бек подп...
Манчестър. Левият бек на Манчестър Юнайтед Патрис Евра е отправил молба към ръководството на клуба за трансфер, за да може да премине в Ювентус. Итал...
Манчестър. Патрис Евра продължи договора си с Манчестър Юнайтед за една година. Новината бе потвърдена на официалната страница на "червените дяволи"....
Торино. Ювентус ще се опита да привлече Патрис Евра от Манчестър Юнайтед. Торинци имат нужда от нов ляв бек и са се насочили към френския играч на "че...