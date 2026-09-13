Партии се обединиха за Министерство на туризма в дебат на Стандарт
В навечерието на парламентарните избори политическите партии потърсиха решение за развитие на туристическия бранш в България на дискусия на „Стандарт"...
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В навечерието на парламентарните избори политическите партии потърсиха решение за развитие на туристическия бранш в България на дискусия на „Стандарт"...
Над 1000 души членове и симпатизанти на Патриотичен фронт НФСБ-ВМРО се събраха на протест пред сградата на Централната избирателна комисия в неделя. С...
Поли Карастоянова има кауза - туризмът в голямата политика на България Поли Карастоянова е нежната визитка на Патриотичен фронт НФСБ-ВМРО. Крехката д...
Народното събрание, както и останалите институции в страната да ползват само български автомобили. А служителите на различните министерства и агенции,...
Хасково. „Турцизацията и ислямизацията в хасковски регион е ясно видима. Това е особено притеснителен факт". Темата поставиха на извънредна пресконфер...
"Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" набират доброволци, които да бъдат командировани като наблюдатели на изборите в Турция. Целта е да може да се контро...
Върховният административен съд (ВАС) закри осем избирателни секции в Турция. Това стана след жалба на "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". На днешното з...
"Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" почете паметта на жертвите от атентата на гара Буново. На 11 септември 2007 година близо до сградата на гарата е изд...
"Патриотичен фронт НФСБ - ВМРО" е против нихилизма, апатията и политическите ГМО. Това заяви съпредседателят на коалицията Валери Симеонов по време на...
Открити и честни избори поискаха вчера на среща с премиера Георги Близнашки от коалицията "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Съпредседателят й Красим...