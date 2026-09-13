Арестанти пребиха бияч на бебе
19-годишният Патрик Първев, който от 20 юли лежи в следствения арест, след като заедно с приятеля си Александър Донов пребиха 3-годишния Еци, който им...
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19-годишният Патрик Първев, който от 20 юли лежи в следствения арест, след като заедно с приятеля си Александър Донов пребиха 3-годишния Еци, който им...
18–годишният Патрик Първев, единият от двамата задържани за побоя над 3-годишния Христо миналата година, остава в ареста. Софийският апелативен съд (...
Софийският градски съд (СГС) ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Патрик Първев - единият от двамата задържани за побоя над 3-годишния Хрис...
Софийският апелативен съд остави в ареста Патрик Първев. Той и приятелят му Александър бяха задържани за побоя над малкия Христо в София. Миналата с...
Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 18-годишния Патрик Първев, който е един от обвиняемите за предумишлено убийство на малкия Христо....
Един от двамата младежи, обвинени в опит за убийство на тригодишния Христо - Патрик Първев, е поискал да бъде пуснат от ареста. Софийският градски съд...
3-годишното момченце все още е в кома в "Пирогов" Двамата тийнейджъри, пребили 3-годишния Христо, са снимали с мобилни телефони насилието на него, тв...