Още рокади! И Патентното ведомство с нов началник
Главчев назначи още двама зам.-министри
Следете всички новини, анализи и коментари за Патентно Ведомство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Главчев назначи още двама зам.-министри
Владя Борисова е назначена на мястото на Петко Николов
Представени бяха процедурите по спорове, свързани с марки и дизайни
Млада жена е скочила от шестия етаж на сградата на Патентното ведомство на бул. "Г. М. Димитров". Драмата се разигра следобед в столицата, потвърдиха...
Не искаме бюджетна издръжка, а възможност да харчим приходите си, казва проф. Камен Веселинов
Сандански. Успешна съвместна акция в курорта Сандански проведоха полицаи и представители на „Патентно ведомство". Операцията бе за предотвратяване про...