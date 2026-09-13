Парижани полудяха. Посрещат Меси като бог (ВИДЕО)
Децата на звездата ужасени от крясъците на феновете
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Децата на звездата ужасени от крясъците на феновете
В повечето градове по света се следва стандартът за 8-часов работен ден. На някои места обаче има разлики и то не само в работното време, а и в дните...
Два дни след атентатите, които почерниха френската столица, парижани не могат да се съвземат от шока. Въпреки ужаса, който преживяха, те са твърдо убе...
5-6 човека влезли с автомати и започнали да стрелят по хората Британецът работел за Eagles of Death Metal в зала "Батаклан" Историята за смъртта на...
Нова паника настана в Париж, но този път тревогата е фалшива, след като стотици хора чуха изпукване на фойерверки и панически започнаха да бягат от "П...
Още един българин е бил в епицентъра на събитията в Париж. Това е Даниел Чаморо с българско и френско гражданство. Той е професионален барабанист и во...