Легенда на футболния Милан готви завръщане в отбора
Футболната му кариера в клуба от Милано премина между 1984 и 2009 година
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Футболната му кариера в клуба от Милано премина между 1984 и 2009 година
Митко, благодарим ти за хубавите репортажи от стадиона. Това написаха фенове под снимка на Димитър Бербатов във Фейсбук. На нея той е с една от дъщери...
Милано. Паоло Малдини се изказа остро срещу случващото се в Милан, като заяви, че в клуба в момента рушат това, което е било изградено в последните 10...
Милано. Паоло Малдини по всяка вероятност ще поеме поста на технически директор в Милан, пишат италианските медии тази сутрин. Вицепрезидентът на клуб...
Париж. Бившият защитник и капитан на италианския клуб "Милан" Паоло Малдини е получил покана да стане спортен директор на шампиона на Франция "Пари Се...