Всичко за Паоло Малдини

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Малдини беснее: Рушат Милан

Малдини беснее: Рушат Милан

Милано. Паоло Малдини се изказа остро срещу случващото се в Милан, като заяви, че в клуба в момента рушат това, което е било изградено в последните 10...

18 март | 13:01
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